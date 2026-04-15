Il Comitato pendolari Valdarno Direttissima ha incontrato l’assessore regionale ai trasporti per discutere della linea ferroviaria aretina. Durante l’incontro, sono state presentate diverse richieste riguardanti modifiche concrete da attuare prima dell’introduzione dei nuovi treni ad alta velocità. La discussione si è concentrata su interventi pratici necessari a migliorare il servizio per i pendolari della zona.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Nel corso del secondo incontro sulla linea ferroviaria aretina con l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, il Comitato pendolari Valdarno Direttissima ha avanzato una serie di richieste puntuali per il miglioramento del servizio. “Entro la fine del 2026 occorrono proposte concrete e definite di modifica degli orari e dell’esercizio dei treni regionali – ha dichiarato il portavoce Maurizio Da Re – prima dell’arrivo dei nuovi treni ad alta velocità dei francesi SNCF sulla direttissima. Questo consentirebbe di gestire al meglio anche i dodici nuovi treni regionali da 200 kmh, acquistati dalle Regioni Toscana e Umbria e in arrivo tra il 2026 e il 2027”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Linea aretina, le richieste dei pendolari: “Servono modifiche concrete prima dei nuovi treni AV”

Notizie correlate

Leggi anche: Linea aretina: treni in tilt, bonus in fuga e pendolari col cronometro in mano

Ritardi dei treni fino a 60 minuti tra Parma e Bologna: guasti alla linea elettrica, linea AV regolareProblemi alla linea elettrica iniziati questa mattina alle ore 8 stanno determinando rallentamenti sui treni ordinari.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Minaccia e maltratta la madre ad Arezzo con ripetute richieste di denaro, l'epilogo della vicenda; Mutui, lievitano le cifre richieste: per gli aretini non bastano 120mila euro; Mutui: in Toscana 143.000 euro la richiesta media (+3%); Arezzo fanalino di coda in Toscana per i mutui: 121.514 euro di media, quasi 38mila in meno di Firenze.

Linea aretina, avanti il confronto: orari, bonus e comunicazione al centro del tavoloSecondo incontro tra Regione, gestori e pendolari. L’assessore Filippo Boni: Nessuna decisione calata dall’alto. Intanto proseguono i lavori su Ponte al Pino e sulla Pontassieve–Borgo San Lorenzo ... intoscana.it

Secondo tavolo su linea aretina, Boni: Disponibili a lavoro condiviso su orario, bonus, comunicazioneL’assessore ha inoltre ricordato ai rappresentanti dei pendolari e degli enti locali la massima disponibilità dell’assessorato di portare avanti un lavoro comune e condiviso ... lanazione.it

Secondo tavolo su linea aretina. Enti locali, Rfi e Regione a confronto, l'assessore Filippo Boni: “Disponibili a lavoro condiviso su orario, bonus, comunicazione” - facebook.com facebook

Per un guasto tecnico alla linea ambito FIGLINE VALDARNO: * 4090 (PERUGIA -FIRENZE SMN) fermo in linea dalle ore 11:40 * 18755 (FIRENZE SMN -AREZZO) cancellato da INCISA a AREZZO, viaggiatori con treno 18757 * 18758 (AREZZO -FIRENZE SM x.com