Il nuovo ponte San Michele sull’Adda le richieste dei sindaci | via i semafori e i passaggi a livello per rendere più fluido il traffico

Il nuovo ponte San Michele sull’Adda è al centro delle richieste dei sindaci, che chiedono di rimuovere semafori e passaggi a livello per agevolare il traffico. Sono previste anche modifiche a incroci e l’installazione di una nuova fermata dei treni. Le proposte puntano a rendere più fluido il movimento di auto e passeggeri nella zona.

Merate (Lecco), 10 marzo 2026 – L'eliminazione di semafori, la soppressione di tutti i passaggi a livello, il miglioramento di alcuni incroci e anche una nuova fermata dei treni. Sono le richieste dei sindaci del Meratese in vista della costruzione del nuovo ponte di Paderno d'Adda. Il nuovo ponte di Paderno d'Adda sconvolgerà la vita a migliaia di automobilisti e camionisti che solcano le strade del Meratese, ma anche a decine di migliaia che abitano in mezza Brianza. Sarà una vera e propria rivoluzione viabilistica e della qualità della vita, purtroppo in peggio, a causa dell'aumento e della ridistribuzione prevista dei flussi di traffico.