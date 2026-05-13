Assemblea regionale di Federsolidarietà Calabria nuovo welfare

Durante l'assemblea regionale di Federsolidarietà Calabria, l'assessora ha presentato la sua proposta di un nuovo modello di welfare basato sulla prossimità, con l'obiettivo di integrare i servizi e favorire lo sviluppo locale. Sono state illustrate le iniziative in corso e le strategie future per rafforzare il sistema di assistenza nel territorio calabrese. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti e operatori del settore sociale e sanitario.

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La visione dell’assessora Pasqualina Straface: un welfare di prossimità, integrato e capace di generare sviluppo.. L’ Assemblea regionale di Federsolidarietà Calabria ha rappresentato un passaggio decisivo nella costruzione del nuovo modello di welfare regionale. Un momento di confronto, ma soprattutto di direzione politica chiara, in cui l’assessora Pasqualina Straface ha ribadito che il welfare non è un costo, bensì un investimento strategico per la crescita della Calabria. “Facendo che questo sia un luogo dove prende forma il welfare – ha affermato – grazie al lavoro quotidiano che viene portato avanti dal mondo delle cooperative, dai servizi territoriali e dal Terzo Settore”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Assemblea regionale di Federsolidarietà Calabria, nuovo welfare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Welfare in FVG: boom del settore e nuovo volto per Federsolidarietà? Cosa sapere Luca Sibilla eletto presidente Federsolidarietà FVG con ricavi del settore a 377 milioni di euro. Cooperazione sociale, eletto il nuovo presidente regionale: Marco Tirabosco alla guida di Federsolidarietà VenetoLa cooperazione sociale del Veneto si è riunita nella città del Santo per discutere il futuro del welfare, dell’economia sociale e dei servizi alla...