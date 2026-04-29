Welfare in FVG | boom del settore e nuovo volto per Federsolidarietà

Nel Friuli Venezia Giulia, il settore del welfare ha registrato una crescita significativa, con ricavi complessivi di circa 377 milioni di euro. Recentemente, è stato eletto presidente di Federsolidarietà FVG, un'associazione che rappresenta le organizzazioni del settore. La nomina e i dati economici evidenziano un momento di espansione e rinnovamento per il comparto, che coinvolge enti e servizi dedicati alla solidarietà e all’assistenza sociale nella regione.

? Cosa sapere Luca Sibilla eletto presidente Federsolidarietà FVG con ricavi del settore a 377 milioni di euro.. Il comparto sociale conta 9.728 addetti e affronta la carenza di personale nel territorio.. A Buttrio, durante l’Assemblea di Federsolidarietà FVG, è stato eletto Luca Sibilla come nuovo presidente regionale della federazione dopo che i dati hanno mostrato ricavi per 377 milioni di euro e la presenza di 9.728 addetti nel settore delle cooperative sociali aderenti a Confcooperative in Friuli Venezia Giulia. Il clima che si respira tra le vie di Buttrio riflette l’importanza di un appuntamento che non è solo una riunione tecnica, ma il momento in cui si traccia la rotta del welfare territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Welfare in FVG: boom del settore e nuovo volto per Federsolidarietà Notizie correlate Sanità Fvg: 75 milioni per stipendi e welfare del personaleLa Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato un pacchetto di risorse pari a 75 milioni di euro per il potenziamento del personale sanitario,... Leggi anche: Aisla: "Terzo settore non supplenza del welfare ma infrastruttura del Paese"