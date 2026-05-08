Cooperazione sociale eletto il nuovo presidente regionale | Marco Tirabosco alla guida di Federsolidarietà Veneto

Nella città del Santo si è svolta una riunione della cooperazione sociale del Veneto, durante la quale è stato eletto il nuovo presidente regionale. La discussione si è concentrata sul ruolo del welfare, dell’economia sociale e dei servizi alla persona nella regione. L’assemblea ha visto la partecipazione di rappresentanti e operatori del settore, pronti a definire le linee guida per il prossimo futuro.

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La cooperazione sociale del Veneto si è riunita nella città del Santo per discutere il futuro del welfare, dell’economia sociale e dei servizi alla persona. Si è svolta ieri, giovedì 7 maggio, all’Hotel Crowne Plaza, l’Assemblea regionale di Confcooperative Federsolidarietà Veneto, dal titolo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Il veronese Pasini eletto alla guida di Upi Veneto: «Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità»Si è riunito mercoledì 15 aprile, nella sede della Provincia di Padova, il direttivo dell’Upi Veneto, chiamato a rinnovare i propri vertici e ad... Confcooperative Federsolidarietà, Giovanni Tagliaferri e Giuliano Ciano guidano il nuovo Consiglio regionaleNon solo il rinnovo degli organismi dirigenti, ma anche e soprattutto una chiara indicazione strategica per il futuro del sistema cooperativo sociale...