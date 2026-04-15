Assegno unico | 3,3 miliardi di euro alle famiglie nel primo bimestre 2026

Nel primo bimestre del 2026, le famiglie hanno ricevuto complessivamente 3,3 miliardi di euro attraverso l’assegno unico. Per confronto, nel corso dell’intero 2025, l’ammontare totale delle erogazioni ha raggiunto i 19,8 miliardi di euro. Questi dati riguardano i pagamenti effettuati in due mesi e l’intera annualità precedente, senza ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione o variazioni mensili.

Gli assegni erogati alle famiglie nei primi due mesi del 2026 ammontano a 3,3 miliardi di euro. La cifra registrata in tutto il 2025 si attesta invece a 19,8 miliardi. Sono questi i dati che emergono nell’aggiornamento dell’osservatorio statistico sull'Assegno unico universale (Auu) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2025 - febbraio 2026. Nel solo mese di febbraio 2026, i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno sono 5,95 milioni. Su un totale di 9,38 milioni di figli, l’importo medio per figlio è di 178 euro, comprensivo delle maggiorazioni. L’oscillazione va da circa 59 euro, per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.🔗 Leggi su Feedpress.me

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