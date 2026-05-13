Assedio al Senato | fuoco e inseguimento per il latitante dell’Aia

Un'irruzione armata ha coinvolto il Senato in un'azione che ha portato all'assedio del palazzo parlamentare. Durante l'intervento, si è verificato un inseguimento tra i militari e un uomo ritenuto latitante, che è riuscito a sfuggire ai controlli nei corridoi dell'edificio. Restano ancora da chiarire le modalità con cui è stato ordinato l'intervento e come il senatore sia riuscito a evitare l'arresto.

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? Domande chiave Chi ha ordinato l'irruzione armata all'interno del palazzo parlamentare?. Come ha fatto il senatore a sfuggire ai militari nei corridoi?. Perché il presidente del Senato ha garantito protezione al latitante?. Cosa deciderà la Corte Suprema sul destino di Dela Rosa?.? In Breve Presidente Alan Peter Cayetano offre protezione legale al senatore nel palazzo parlamentare.. Corte Suprema concede 72 ore per valutare il ricorso contro l'estradizione.. Segretario Jonvic Remulla avvia analisi video per identificare gli autori degli spari.. Direttore NBI Melvin Matibag smentisce l'intervento dell'agenzia nel complesso del Senato..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assedio al Senato: fuoco e inseguimento per il latitante dell’Aia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Del Grande catturato nel Varesotto: il latitante bloccato dopo inseguimento su auto rubataSi è conclusa nel varesotto la nuova fuga di Elia Del Grande, intercettato dai carabinieri a Varano Borghi mentre guidava un’auto rubata. L’Aia sceglie Dino Tommasi per il dopo Rocchi e si schiera al fianco dell’ex designatore“Dino Tommasi subentra nelle funzioni di Gianluca Rocchi in qualità di Responsabile della Can (Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B). Filippine, colpi di arma da fuoco in Senato: panico e fuggi fuggi nel momento degli spari(LaPresse) Una raffica di colpi di arma da fuoco è esplosa mercoledì sera al Senato filippino, dove le autorità hanno tentato di arrestare un senatore ricercato dalla Corte penale internazionale con l ... msn.com Filippine, politico ricercato dalla Corte penale internazionale cerca rifugio in Senato: uditi colpi di arma da fuocoFilippine, colpi di arma da fuoco all'interno dell'edificio del Senato: politico ricercato dalla Corte penale internazionale aveva cercato rifugio ... italpress.com