Un uomo ricercato è stato fermato nel varesotto dopo un inseguimento. I carabinieri lo hanno individuato e bloccato mentre era a bordo di un’auto rubata a Varano Borghi. La cattura è avvenuta nel corso di un’operazione che ha coinvolto le forze dell’ordine nella zona. L’individuo era ricercato e si trovava alla guida dell’auto in fuga al momento dell’intervento.

Si è conclusa nel varesotto la nuova fuga di Elia Del Grande, intercettato dai carabinieri a Varano Borghi mentre guidava un’auto rubata. Nel tentativo di sottrarsi al controllo ha ferito lievemente un militare, venendo poi bloccato e arrestato. L’uomo, già condannato per il triplice omicidio familiare del 1998 a Cadrezzate, si era allontanato durante una licenza concessa per attività alla Caritas e non aveva fatto rientro nella casa lavoro dove era detenuto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Del Grande catturato nel Varesotto: il latitante bloccato dopo inseguimento su auto rubata

Elia Del Grande, la fuga finisce nel Varesotto: fermato a bordo di un'auto rubata, rientra in carcereAveva approfittato del permesso ottenuto per la giornata di Pasqua per non rientrare più nella struttura di Alba, in provincia di Cuneo, dove stava...

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Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Evaso per la seconda volta Elia del Grande, l'autore della strage di Cadrezzate; Elia Del Grande di nuovo in fuga, la clamorosa evasione di Pasqua del 50enne che sterminò la famiglia: è caccia all'uomo.

Elia Del Grande, catturato l’uomo che aveva sterminato la famiglia: era fuggito a PasquaVerso le 13:30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi, nel Varesotto, Elia Del Grande. L'uomo autore della strage di ... lapresse.it

Elia Del Grande arrestato nel Varesotto, carabiniere ferito nella catturaÈ stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, Elia Del Grande, il 50enne fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentar ... ansa.it

Elia Del Grande è stato arrestato a Varano Borghi. Intercettato in strada e bloccato. Uno dei carabinieri si è avvicinato al finestrino del lato guida per intimargli di scendere e sottrarre le chiavi, avrebbe opposto resistenza al pubblico ufficiale. La testimonianza d - facebook.com facebook

È stato trovato Elia Del Grande, che domenica era scappato da una casa lavoro per la seconda volta in cinque mesi x.com