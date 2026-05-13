Nella serata di lunedì sull’Asse Mediano in direzione Casoria, un uomo è stato avvicinato da un gruppo di persone che lo hanno circondato. Dopo aver simulato un tamponamento, i rapinatori lo hanno aggredito fisicamente, picchiandolo e sottraendogli alcuni beni. L’uomo ha riportato lesioni e si è rivolto alle forze dell’ordine, che stanno esaminando i dettagli dell’accaduto.

Paura nella serata di lunedì sull’Asse Mediano, in direzione Casoria, dove un uomo è stato vittima di una violenta aggressione. La vittima, Raffaele, 29 anni, padre di tre figli e calciatore del Don Guanella Scampia, stava viaggiando lungo la Statale quando sarebbe stata presa di mira da tre ragazzi. Secondo quanto ricostruito, i malviventi – pare di origine straniera – avrebbero messo in atto la cosiddetta “tecnica del tamponamento”: dopo aver urtato volontariamente l’auto dell’uomo, lo hanno costretto a fermarsi con la scusa di verificare i danni al veicolo. Una volta sceso dalla macchina, il giovane sarebbe stato assalito brutalmente e rapinato.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Asse Mediano, finto tamponamento: accerchiato, picchiato e rapinato da una banda

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