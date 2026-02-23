Paura sull’Asse Mediano | maxi tamponamento all’uscita Villa Literno coinvolti 3 veicoli

Un maxi tamponamento sull’Asse Mediano si è verificato a causa di un errore di guida, coinvolgendo tre veicoli e creando una lunga fila di auto in direzione Villa Literno. L’incidente ha bloccato la corsia e ha provocato ritardi significativi nel traffico mattutino. Automobilisti e passanti si sono fermati a guardare la scena, mentre i soccorsi arrivavano sul posto. La strada resta parzialmente chiusa a causa dei rilievi.

© Teleclubitalia.it - Paura sull’Asse Mediano: maxi tamponamento all’uscita Villa Literno, coinvolti 3 veicoli

Mattinata di caos sull’Asse Mediano, dove un incidente stradale ha provocato rallentamenti e lunghe code in direzione Villa Literno. Tre i mezzi coinvolti nello scontro: un Peugeot furgonato, una Fiat Bravo e un’Alfa Romeo 147, che avrebbe riportato i danni più evidenti. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti. Gli agenti della polizia sono giunti rapidamente sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata hanno inevitabilmente rallentato la circolazione, creando disagi agli automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Paura sull'asse mediano, accoltella la compagna al culmine di una litePaura sull'asse mediano a Giugliano in Campania, dove un uomo di 30 anni ha aggredito la compagna con un coltello. Tamponamento a catena in galleria: quattro veicoli coinvoltiIn un incidente avvenuto il 27 gennaio 2026 lungo la Strada Statale 47 della Valsugana, quattro veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento a catena all’interno della prima galleria dei Crozi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Rapine sull'asse mediano: Abbiamo paura; Portici, paura nella notte: quindicenni appiccano incendio 'per gioco'. Denunciati in 4; E tu che ci fai qui?. Viola il divieto di lasciare Melito: arrestato 26enne. Paura sull’Asse Mediano, incidente all’altezza dell’uscita per Villa LiternoTerribile incidente questa mattina sull’Asse Mediano, all’altezza dell’uscita per Villa Literno. Per cause ancora in corso di ... internapoli.it Rapine sull'asse mediano: Abbiamo pauraI malviventi approfittano delle code agli svincoli negli orari di punta per farsi consegnare gioielli, soldi e smartphone ... rainews.it Carambola choc sull'Asse Mediano. Traffico in tilt https://ebx.sh/cBw8zR - facebook.com facebook