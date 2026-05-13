Assassin’s Creed Hexe | Nuovi dettagli su protagonista epoca storica e un grande ritorno

Assassin’s Creed Hexe rappresenta uno dei titoli più attesi nel mondo dei videogiochi, ma ancora non sono stati svelati molti dettagli ufficiali. Si sa che il gioco si svolgerà in un’epoca storica ancora da confermare e che il protagonista sarà al centro di una trama complessa. Inoltre, si parla di un grande ritorno di un personaggio o di un elemento noto ai fan della serie.

Assassin’s Creed Hexe continua a essere uno dei progetti più misteriosi e discussi del futuro di Ubisoft. Dopo il primo teaser ufficiale, bastato da solo a suggerire un’atmosfera più cupa, inquietante e distante dai capitoli più recenti della saga, sono emerse nuove indiscrezioni che provano a delineare con maggiore precisione il possibile volto del gioco. Le informazioni non sono state confermate ufficialmente, quindi vanno trattate con prudenza, ma il quadro che ne viene fuori è particolarmente interessante: una protagonista femminile chiamata Anika, un’ambientazione nella Germania del XVII secolo, i terribili processi alle streghe di Würzburg e persino un possibile collegamento con la famiglia Auditore.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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