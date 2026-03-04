Ubisoft ha rilasciato aggiornamenti ufficiali sullo stato di avanzamento di due nuovi titoli della serie Assassin’s Creed, intitolati Hexe e Invictus. Entrambi i giochi erano stati annunciati in passato, ma fino a ora non erano state diffuse molte informazioni sui loro progressi. La casa di sviluppo ha condiviso dettagli sui progetti, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Ubisoft ha condiviso nuovi aggiornamenti ufficiali sullo stato di sviluppo di Assassin’s Creed Hexe e Assassin’s Creed Invictus, due progetti annunciati da tempo ma finora avvolti dal riserbo. A parlare è stato Jean Guesdon, recentemente tornato a occuparsi direttamente della serie nel ruolo di Head of Content. Le sue dichiarazioni chiariscono direzione creativa, filosofia produttiva e approccio al multiplayer, offrendo un quadro più preciso del futuro del franchise. Non si tratta ancora di dettagli concreti su gameplay o date di uscita, ma di informazioni fondamentali per comprendere l’identità dei due titoli. Per quanto riguarda Assassin’s Creed Hexe, Ubisoft Montreal sta lavorando al progetto con grande dedizione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Assassin’s Creed Hexe e Invictus, Ubisoft ha condiviso degli aggiornamenti sullo sviluppo

Ubisoft ha chiuso Ubisoft Halifax, team che lavorava a Rainbow Six ed Assassin’s CreedUbisoft ha confermato la chiusura di Ubisoft Halifax, uno dei suoi studi canadesi, segnando un nuovo capitolo nel processo di ristrutturazione...

Lo sviluppo di Assassin’s Creed Hexe è affidato al game director di Batman: Arkham OriginsAssassin’s Creed Hexe si prepara a rappresentare una svolta importante per la storica saga Ubisoft, non solo per le sue ambizioni creative ma anche...

Contenuti utili per approfondire Creed Hexe.

Temi più discussi: Assassin's Creed Hexe al centro di nuovi rumor: spuntano periodo d'uscita e dettagli sul gameplay; Assassin's Creed Hexe: nuovi rumor svelano la finestra di lancio e il ritorno di Ezio; Assassin's Creed Hexe: alcuni nuovi dettagli e un periodo di uscita emergono da un leak; Assassin’s Creed Hexe perde il suo creative director: Ubisoft di nuovo nel caos.

Ubisoft aggiorna sullo sviluppo di Assassin's Creed Hexe e InvictusJean Guesdon, head of content della serie Assassin's Creed, ha rivelato nuovi dettagli su due progetti ancora avvolti dal mistero, ovverosia Assassin's Creed Hexe e Assassin's Creed Invictus. multiplayer.it

Il futuro di Assassin's Creed: Hexe, Invictus, Unity a 60fps e Black Flag ResyncedUbisoft aggiorna la community sul futuro di Assassin's Creed condividendo tante informazioni sui prossimi capitoli della serie ... everyeye.it

#AssassinsCreedCodenameHexe dista più di un anno, ma nuovi rumor svelano dettagli interessanti, tra cui il potenziale ritorno di un personaggio molto amato dai fan. x.com

Un nuovo leak potrebbe aver rivelato nuovi dettagli e persino il periodo di uscita di Assassin’s Creed Hexe. (Trovate il link della notizia nel primo commento) facebook