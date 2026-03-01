Assassin’s Creed Hexe | un leak potrebbe aver svelato nuovi dettagli e un periodo di uscita

Un leak recente ha fatto trapelare dettagli su Assassin’s Creed Hexe, uno dei capitoli più attesi della saga di Ubisoft. La fuga di notizie suggerisce alcune caratteristiche del gioco e indica un possibile periodo di uscita, senza fornire conferme ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati, che ora attendono eventuali annunci ufficiali da parte della casa di sviluppo.

Un nuovo leak potrebbe aver acceso i riflettori su uno dei capitoli più misteriosi e attesi della saga Ubisoft. Nelle ultime ore, il giornalista Tom Henderson è tornato a parlare di Assassin's Creed Hexe, rivelando dettagli inediti sullo sviluppo e indicando perfino un possibile periodo di uscita. Le informazioni, condivise durante un podcast ufficiale di Insider Gaming, suggeriscono che il progetto sia tutt'altro che in difficoltà. Anzi, secondo la fonte, si tratterebbe del titolo più importante attualmente in lavorazione presso Ubisoft. E tra le indiscrezioni spunta anche un possibile ritorno clamoroso. Le nuove informazioni su Assassin's Creed Hexe arrivano direttamente da Tom Henderson, intervenuto nell'episodio 53 del podcast Insider Gaming Weekly, format collegato al portale Insider Gaming da lui fondato.