Assalto al bancomat nel Salento | filiale distrutta Banditi via con poche centinaia di euro

Una filiale bancaria del Salento è stata presa di mira da un gruppo di ladri che ha assaltato il bancomat, causando danni alla struttura. I malviventi sono riusciti a portare via poche centinaia di euro prima di fuggire. L’episodio si è verificato a Carmiano, presso una sede della Bcc di Terra d’Otranto in via Battisti. Si tratta dell’ennesimo colpo attribuito alla banda della marmotta.

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Torna a colpire la banda della marmotta, questa volta a Carmiano, presso una sede della Bcc di Terra d'Otranto in via Battisti. Alcuni malviventi, a bordo di un'Alfa Romeo, sono arrivati e hanno riempito di esplosivo il bancomat: il bottino però dovrebbe essere di appena poche centinaia di euro. Una delle due casse era vuota. Si stimano danni alla struttura per oltre 100mila euro. L'auto usata per il colpo pare sia stata ritrovata bruciata dai carabinieri alla periferia di Monteroni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Assalto al bancomat nel Salento: filiale distrutta. Banditi via con poche centinaia di euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Assalto al bancomat nel Salento: banditi via con poche centinaia di euroTorna a colpire la banda della marmotta, questa volta a Carmiano, presso una sede della Bcc di Terra d'Otranto in via Battisti. Leggi anche: Assalto al bancomat con l'esplosivo: colpo alla filiale "Bper" Temi più discussi: Assalto al bancomat di Bressana Ritorna la banda dell’esplosivo; Assalto al bancomat nella notte, doppia esplosione in centro città. Le foto; Assalto al bancomat nella notte a Cermenate. Un boato e ingenti danni; Giovinazzo, due boati nella notte e vetri in frantumi: assalto esplosivo al bancomat in piazza. Giovinazzo, due boati nella notte e vetri in frantumi: assalto esplosivo al bancomat in piazza x.com Qual è stata la situazione più pericolosa in cui ti sei trovato mentre facevi HH o vagabondando? reddit Assalto al bancomat di Bitti, quattro arresti e arsenale sequestrato | VideoMaxi operazione dei Carabinieri tra Bitti, Buddusò e Calangianus: in carcere 4 uomini accusati della rapina da 81mila euro all’ufficio postale ... cagliaripad.it Trani (BT), assalto con esplosivo al bancomat di una filiale CredemAssalto all’alba di oggi a Trani ai danni della filiale Credem di via Cavour, dove un gruppo composto da almeno tre persone ha fatto esplodere il bancomat. Secondo le prime informazioni, i responsabil ... trmtv.it