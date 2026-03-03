Assalto al bancomat con l' esplosivo | colpo alla filiale Bper

Nella notte, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere un ordigno davanti a uno sportello bancomat della filiale Bper in via della Pace, nella frazione Quadrivio di Campagna. L’assalto ha danneggiato l’area circostante e ha provocato danni all’istituto bancario, ma non si registrano feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per le indagini.

