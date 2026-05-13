Torna a colpire la banda della marmotta, questa volta a Carmiano, presso una sede della Bcc di Terra d'Otranto in via Battisti. Alcuni malviventi, a bordo di un'Alfa Romeo, sono arrivati e hanno riempito di esplosivo il bancomat: il bottino però dovrebbe essere di appena poche centinaia di euro. Una delle due casse era vuota. Si stimano danni alla struttura per oltre 100mila euro. L'auto usata per il colpo è stata ritrovata bruciata dai carabinieri alla periferia di Monteroni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalto al bancomat nel Salento: banditi via con poche centinaia di euro

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