Nelle farmacie veronesi la campagna per informare i genitori sulla sindrome del bambino scosso

Nelle farmacie di Verona è iniziata una campagna informativa rivolta ai genitori sulla sindrome del bambino scosso. La strategia prevede di coinvolgere le persone con una domanda diretta: «Ha mai sentito parlare di sindrome del bambino scosso?». L’obiettivo è sensibilizzare sulla tematica e fornire informazioni utili per riconoscere i segnali di questa condizione. La campagna si svolge con distribuzione di materiale informativo e incontri nelle farmacie locali.

Una domanda semplice, quasi disarmante, apre il dialogo con i genitori: «Ha mai sentito parlare di sindrome del bambino scosso?». È da qui che prende avvio la campagna di sensibilizzazione promossa nelle farmacie veronesi in occasione delle Giornate nazionali di prevenzione dell’11 e 12 aprile. 🔗 Leggi su Veronasera.it "Non scuoterlo": la Asl fra la gente per informare sulla campagna contro la sindrome del bambino scossoUn gesto di pochi secondi può provocare un trauma cerebrale gravissimo, con conseguenze permanenti e, in un caso su quattro, anche il coma o la morte. Leggi anche: Sindrome del bambino scosso, la campagna di sensibilizzazione promossa dall'ospedale "Moscati" Si parla di: Nelle farmacie veronesi la campagna contro la sindrome del bambino scosso. Nelle farmacie veronesi la campagna contro la sindrome del bambino scossoAnche nelle farmacie di Verona la campagna contro la sindrome del bambino scosso. Cosa fare e cosa evitare assolutamente. veronaoggi.it Sciopero delle farmacie il 13 aprile, gli orari e i motivi: cosa sapereIl 13 aprile si prospetta una giornata di mobilitazione per le farmacie private: gli oltre 76 mila occupati del comparto sciopereranno per 24 ore per protestare contro il mancato rinnovo del contratto ... tg24.sky.it