Asintomatici hantavirus esperti divisi sui rischi Il virologo Broccolo | anche chi non è malato potrebbe contagiare

In Italia, due persone sono attualmente in quarantena a causa dell’Hantavirus, ma nessuna di esse ha bisogno di ricovero. Tra i due, uno è Federico Amaretti, che non presenta sintomi. La discussione tra gli esperti riguarda i rischi associati agli asintomatici, con alcuni che affermano che anche chi non si sente malato potrebbe trasmettere il virus. La situazione resta sotto osservazione.

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