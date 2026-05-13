Asintomatici hantavirus esperti divisi sui rischi Il virologo Broccolo | anche chi non è malato potrebbe contagiare
In Italia, due persone sono attualmente in quarantena a causa dell’Hantavirus, ma nessuna di esse ha bisogno di ricovero. Tra i due, uno è Federico Amaretti, che non presenta sintomi. La discussione tra gli esperti riguarda i rischi associati agli asintomatici, con alcuni che affermano che anche chi non si sente malato potrebbe trasmettere il virus. La situazione resta sotto osservazione.
Roma, 13 maggio 2026 – Nessun ricovero per Federico Amaretti, uno dei due italiani in quarantena per l’Hantavirus. Nella mattina di ieri si era diffusa la notizia che il 25enne di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, avesse accusato i primi sintomi della malattia. Un po’ di tosse che aveva fatto parlare di un suo prossimo trasferimento all’ospedale Spallanzani di Roma, centro d’eccellenza in Italia nella cura delle malattie infettive. Il marittimo si trovava sul volo Klm con la donna olandese stroncata dal virus. Apprensione, timore, ma poi è stato lo stesso giovane a smentire qualsiasi indiscrezione su un suo trasferimento allo Spallanzani.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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