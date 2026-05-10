Hantavirus medici a bordo della nave da crociera Hondius a Tenerife | Passeggeri per ora asintomatici Chi può sbarcare – La diretta

A Tenerife, nel porto di Granadilla, si conclude una situazione inedita per le isole, con i medici a bordo della nave da crociera Hondius che hanno valutato alcuni passeggeri. Al momento, nessuno presenta sintomi legati all’infezione da hantavirus. La nave si trova nel porto del sud-est dell’isola, mentre si attendono sviluppi su chi potrà sbarcare e sulle operazioni di gestione dell’emergenza.

Tutto pronto al porto industriale di Granadilla, nel versante sud orientale di Tenerife, per la conclusione di una vicenda che le Canarie non avevano mai affrontato prima. La Mv Hondius, la nave da crociera olandese al centro del focolaio di Hantavirus che ha provocato tre vittime fra i 151 a bordo (passeggeri ed equipaggio di 23 nazionalità diverse, con un cadavere ancora trattenuto sull’imbarcazione), ha raggiunto le acque dell’isola scortata da una motovedetta della Guardia Civil. La nave getterà l’ancora poco fuori dal porto prima di ripartire verso i Paesi Bassi, dove sarà sanificata. A guidare il dispositivo c’è il governo di Madrid in coordinamento con l’Organizzazione mondiale della Sanità, dopo che l’amministrazione locale aveva tentato di bloccare l’attracco per tutelare la popolazione.🔗 Leggi su Open.online

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Hantavirus en el Crucero: El Error fue en Santa Elena, No en Canarias

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