Hantavirus Andes allarme sui test | ‘I casi asintomatici possono trasmettere il virus’

Da notizieaudaci.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo allarme riguarda l'Hantavirus Andes, con preoccupazioni sul fatto che i casi asintomatici possano trasmettere il virus. Gli esperti hanno richiesto test di screening più estesi, ma attualmente ci sono pochi kit disponibili e la maggior parte di essi non sono certificati per l'uso clinico. La carenza di strumenti adeguati limita la possibilità di identificare tempestivamente le eventuali infezioni, aumentando il rischio di trasmissione.

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Gli esperti chiedono screening più estesi: pochi kit disponibili e quasi tutti non certificati per uso clinico. Mentre cresce l’attenzione sanitaria attorno al l’ Hantavirus di tipo Andes, emerge un nuovo problema che sta mettendo in difficoltà i laboratori pubblici chiamati a gestire la sorveglianza: la scarsità di test affidabili e certificati. Per la diagnosi degli hantavirus esistono infatti kit approvati per uso clinico, ma la situazione cambia radicalmente quando si parla del virus Andes, considerato uno dei ceppi più delicati perché associato anche a possibili trasmissioni interumane. I test oggi disponibili sono pochissimi, prodotti soprattutto in Cina e classificati come “Ruo” (Research Use Only), cioè autorizzati esclusivamente per attività di ricerca e non per la diagnosi clinica ufficiale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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