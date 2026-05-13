La modella americana, madre di tre figli, ha recentemente condiviso pubblicamente una problematica legata alla salute dopo il parto. In un’intervista, ha parlato di vene varicose alla vagina, affermando che causano dolore e disagio. La specialista consultata ha spiegato le cause di questa condizione e i possibili trattamenti disponibili. La condivisione ha suscitato attenzione sui temi della salute femminile post-parto.

Vene varicose alla vagina come Ashley Graham: parola all'esperta Non si sente parlare spesso della condizione di salute denunciata da Ashley Graham. Come sottolinea la dottoressa Rosalbino Mantuano, specialista in ginecologia e ostetricia di Centro Medico Santagostino, «le varici vulvari sono dilatazioni dei plessi venosi della vulva che possono interessare grandi e piccole labbra, spesso dalla seconda metà della gravidanza. Si presentano in genere dopo il terzo mese, più spesso dalla 20ª-24ª settimana di gestazione e possono provocare gonfiore, pesantezza e dolore. Il fenomeno è molto frequente nelle donne che hanno già avuto più gravidanze e parti spontanei.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ashley Graham e le vene varicose alla vagina dopo il parto: «Fanno malissimo!». La specialista spiega l'origine e come trattarle

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ashley graham (winterregalia) - reddit.com reddit

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