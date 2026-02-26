Nuovo laser ‘freddo’ per curare le vene varicose meno dolore e meno rischi di complicanze

È stato sviluppato un nuovo laser ‘freddo’ che promette di rendere più efficaci e meno invasive le terapie per le vene varicose agli arti inferiori. Questa tecnologia di ultima generazione utilizza il sistema laser simLa6, caratterizzato da una lunghezza d’onda di 1940 nanometri, e mira a ridurre il dolore e i rischi di complicanze durante il trattamento.

(Adnkronos) – Per il trattamento delle vene varicose degli arti inferiori c'è un nuovo laser hi-tech: una metodica di ultima generazione per il trattamento delle patologie varicose degli arti inferiori, basata sull'impiego del sistema laser simLa6 con lunghezza d'onda di 1940 nanometri. L'Aou Sant'Andrea di Roma è tra i pochi centri in Italia a usare la nuova metodologia. Il reparto di Chirurgia vascolare del Sant'Andrea, guidato da Luigi Rizzo, ha recentemente introdotto questa nuova tecnologia – ribattezzata 'a freddo' – che secondo i medici contrasta abilmente e con ottimi risultati una malattia largamente diffusa come le varici, o vene varicose.