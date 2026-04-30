Le vene varicose, conosciute anche come insufficienza venosa cronica, sono spesso associate a problemi estetici, ma possono comportare problemi di salute più seri. La storia di Sara mostra come, per anni, abbia sottovalutato il problema, amando le sue gambe sportive, fino a quando non ha iniziato a nasconderle. La condizione, se non trattata, può causare complicazioni e danni ai vasi sanguigni.

La situazione è però drasticamente peggiorata nel periodo universitario. «Mi sono iscritta alla Facoltà di Scienze Infermieristiche e, già dall’inizio del tirocinio, in cui giocoforza dovevo sopportare lunghi periodi in piedi, ho notato che le venule sulle cosce erano diventate quasi una corona, violacea e piuttosto evidente, che avvolgeva buona parte della coscia destra. Al contempo, verso la fine del primo anno di studio, una vena acromatica sulla gamba sinistra, però ben evidente sotto al ginocchio, che è peggiorata enormemente già dopo l’estate. Decide quindi di rivolgersi a un Medico Angiologo che aveva conosciuto all'interno della Facoltà dove studiava.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vene varicose, oltre il disagio estetico c'è di più. La storia di Sara, che le ha sottovalutate per anni: «Amavo le mie gambe da sportiva, ma a poco a poco ho cominciato a nasconderle»

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