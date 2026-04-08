Ascolti tv vince la replica di ‘Montalbano’ | Floris oltre 11% e ‘Belve’ 8,8%

I dati sugli ascolti tv di ieri mostrano che la replica di ‘Il Commissario Montalbano’ su Rai1 ha ottenuto oltre l’11% di share nel prime time, superando altre trasmissioni. La trasmissione di Giovanni Floris ha registrato più di 11 punti percentuali, mentre ‘Belve’ ha raggiunto circa 8,8%. La replica del famoso telefilm si è confermata come la proposta più seguita della serata, secondo i numeri ufficiali.

(Adnkronos) – L'evergreen 'Il Commissario Montalbano', trasmesso ieri in replica su Rai1, si è aggiudicato il prime time, con 2.807.000 spettatori e il 16% di share. Al secondo posto 'Grande Fratello Vip' su Canale 5, con 2.020.000 spettatori e il 16.5% di share (dato influenzato dalla durata del programma fino all'1.15). Al terzo posto, l'ottimo risultato di 'DiMartedì' su La7, con 1.776.000 spettatori e l’11.1% di share (tanto che La7 risulta terza rete nella fascia di prime time), seguito dall'esordio del nuovo ciclo di 'Belve' su Rai2, che ha ottenuto 1.349.000 spettatori e l’8.8% di share. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026. Vince Montalbano in replica (16%), Belve all’8.8%, benissimo Floris (11.1%)Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa 2.

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