ascolti tv montalbano batte il gf vip bene belve

Il 28 aprile, gli ascolti televisivi mostrano che la replica della serie Montalbano ha ottenuto risultati superiori rispetto al Grande Fratello Vip, mentre il programma Belve ha registrato buoni ascolti. I dati ufficiali indicano che, nonostante la messa in onda in replica, la fiction ha conquistato più spettatori rispetto alle altre trasmissioni. La differenza tra i numeri di ascolto conferma una preferenza degli spettatori per il telefilm rispetto al reality e al programma di approfondimento.

I dati degli ascolti tv del 28 aprile assegnano la vittoria a Montalbano, sebbene sia andato in onda in replica. Belve chiude al 10.2% Gliascolti tvdel 28 aprile assegnano la vittoria aMontalbanoche batte, in replica, ilGf Vipche rimane sulla stessa media. MentreBelvecala un pochino rispetto alla puntata precedente poi, dalla prossima settimana, la versione diventeràCrime. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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