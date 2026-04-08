Nella serata del 7 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato come il racconto di Montalbano, anche in replica, abbia raccolto il maggior numero di spettatori. Il Grande Fratello Vip ha registrato buoni risultati, mentre anche Belve ha attirato un pubblico considerevole. I dati ufficiali indicano una preferenza per queste trasmissioni rispetto ad altre proposte sullo schermo durante quella serata.

I dati degli ascolti tv del 7 aprile assegnano la vittoria a Montalbano, sebbene in replica, bene il Gf Vip ed anche Belve Gliascolti tvdel 7 aprile assegnano la vittoria aMontalbanosebbene in replica, ilGf Vipha invece realizzato ascolti attorno al 16%, beneBelveche parte con l’8.8%. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, vince Montalbano, bene il Gf Vip ed anche Belve

Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le IeneLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026. Vince Montalbano in replica (16%), Belve all’8.8%, benissimo Floris (11.1%)Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa 2.

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