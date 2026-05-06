Ascolti tv martedì 5 maggio | Montalbano Belve Grande Fratello Vip

Ascolti tv martedì 5 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 5 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 5 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 5 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento.🔗 Leggi su Tpi.it

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