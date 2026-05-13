Ascolti tv martedì 12 maggio | Montalbano Grande Fratello Vip DiMartedì

Ascolti tv martedì 12 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 12 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Europe shine a light. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 12 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 12 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

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