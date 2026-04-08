Ascolti tv martedì 7 aprile | Montalbano Grande Fratello Vip DiMartedì

Ascolti tv martedì 7 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 7 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano – L’odore della notte. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 7 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 7 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Ascolti tv ieri martedì 17 marzo chi ha vinto tra Le Libere Donne, Grande Fratello Vip e DiMartedìLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 17 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Che cosa vedere stasera in tv, i programmi del 7 aprile 2026, dal ritorno di Belve al Grande Fratello Vip a Il commissario MontalbanoScopriamo che cosa vedere in tv stasera, martedì 7 aprile 2026, con la guida ai programmi tv.

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