Ascolti tv martedì 14 aprile | Montalbano Grande Fratello Vip DiMartedì

Martedì 14 aprile 2026, gli ascolti televisivi della serata hanno mostrato diverse preferenze da parte del pubblico. Su Rai 1 è stato trasmesso un episodio della serie Il Commissario Montalbano, mentre su Canale 5 è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip. La trasmissione DiMartedì è stata invece visibile su La 7. I dati di ascolto e la quota di share di ciascun programma sono stati raccolti dall'istituto di rilevazione audiometrica.

Ascolti tv martedì 14 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 14 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 14 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 14 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv martedì 14 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedì Ascolti tv martedì 7 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 7 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì... Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le IeneLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.