Ascolti tv ieri martedì 12 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano Grande Fratello Vip ed Eurovision

Martedì 12 maggio 2026, i programmi più seguiti in prima serata sono stati il classico della fiction italiana, il reality e il concorso musicale internazionale. La puntata del Commissario Montalbano ha registrato una certa affluenza di pubblico, mentre il reality Grande Fratello Vip ha mantenuto una presenza significativa sugli schermi. L’evento musicale Eurovision, trasmesso in diretta, ha attirato un vasto pubblico nazionale. I dati di ascolto ufficiali sono stati resi noti dall’azienda di rilevazioni.

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La Rai centra il tris nella giornata di martedì 12 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino batte La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Grande Fratello Vip (Canale 5) ed Eurovision (Rai 2). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Indovina chi viene a cena (Rai 3), Le Iene (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Michael Jackson (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri martedì 12 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip ed Eurovision ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ascolti tv ieri martedì 5 maggio chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve CrimeMediaset non centra il tris nella giornata di martedì 5 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e BelveLa Rai centra il tris nella giornata di martedì 28 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani cala; Ascolti tv ieri martedì 5 maggio chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime; Ascolti tv 5 maggio: vince Montalbano (17.5%), calo di Belve in versione Crime (7.4%) e il GF Vip tiene (18.5%); Ascolti TV ieri sera, 5 maggio 2026: chi ha vinto tra Montalbano e GF VIP?. #ascoltitv del #5maggio2026: il commissario Montalbano domina la prima serata con 2,95 milioni di spettatori (17,5%), mentre il #gfvip risale a 2,2 milioni (18,6%); #BelveCrime debutta con 1,06 milioni (7,4%), seguita da DiMartedì al 9,6%, con gli altri progra x.com Ascolti Tv ieri (12 maggio): l’Eurovision non sfonda e il Grande Fratello Vip risale, ma vince sempre MontalbanoL’amata fiction con Luca Zingaretti trionfa con più di 2 milioni e mezzo di spettatori, il reality di Ilary Blasi oltre i 2, ESC al 10,1%: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv martedì 12 maggio: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 12 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it