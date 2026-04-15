Il 14 aprile, la conduttrice ha presentato su Canale 5 la puntata del Grande Fratello Vip, affrontando una concorrenza forte da parte di programmi come Montalbano e Fagnani. La sfida degli ascolti televisivi si fa più serrata, con numeri che mostrano un crescente equilibrio tra le diverse proposte. La serata ha visto dunque una contesa tra diversi generi e pubblici, con la conduttrice al centro dell'attenzione.

Sempre più difficile la sfida degli ascolti tv per Ilary Blasi che, martedì 14 aprile, ha condotto su Canale 5 Il Grande Fratello Vip. Ilary infatti si è scontrata con Il Commissario Montalbano su Rai 1, che nonostante fosse in replica aveva ottenuto il podio dello share settimana scorsa. Ma Luca Zingaretti non è stato l’unico avversario agguerrito. Infatti, su Rai 2 Francesca Fagnani ha graffiato con le sue interviste a Belve, ospiti della puntata Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Su Rai 3 è andato in onda FarWest e su Rete 4 È sempre Cartabianca. Mentre Italia 1 ha Le iene presentano: la cura. Su La7 l’appuntamento è stato con DiMartedì.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 14 aprile, Ilary Blasi in competizione con Montalbano e Fagnani

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