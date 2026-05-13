ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2026 | MONTALBANO GFVIP EUROVISION SINNER SU TV8

Il 12 maggio 2026 sono stati trasmessi vari programmi televisivi, tra cui una replica di Il Commissario Montalbano, il Grande Fratello Vip, una partita di Jannik Sinner su Tv8 e la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest. I dati di ascolto riguardano la serata di martedì 11 maggio, con numeri riferiti ai diversi programmi andati in onda e alle rispettive reti televisive.

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Gli ascolti tv di martedì 11 maggio 2026 con una nuova replica de Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Jannik Sinner su Tv8 e la prima semifinale dell’ESC. Ecco i dati di ieri. il Vesuvio e Napoli all’inizio, i colori, il vestito, quell’anello sempre in vista e lui che accarezza e ascolta la terra. che hype sta clip di Sal da Vinci all’Eurovision.#escita #ESC2026 #Eurovision #Eurovision2026 pic.twitter.comHmHfZuIW71 Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento .🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2026: MONTALBANO, GFVIP, EUROVISION, SINNER SU TV8 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv del 12 maggio, tra Montalbano e Ilary Blasi spunta l’Eurovision Ascolti TV martedì 12 maggio, sfida tra Montalbano, Grande Fratello Vip ed Eurovision Song ContestMartedì 12 maggio 2026, la prima serata ha visto sfidarsi Il Commissario Montalbano su Rai1, Grande Fratello Vip su Canale5 e Eurovision Song Contest... Temi più discussi: Ascolti tv 11 maggio: vince Ulisse di Alberto Angela (17.4%), I Cesaroni 6 calano ancora (14.5%); Ascolti tv ieri lunedì 11 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (11 maggio): Alberto Angela fa volare Ulisse, I Cesaroni 7 ancora in calo, Gerry Scotti festeggia; Ascolti tv, Alberto Angela batte Claudio Amendola: I Cesaroni perdono spettatori. Importante l’impatto sulla prima serata del #concertone del #PrimoMaggio per la Festa del Lavoro trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni di Roma su Rai 3 che, dalle 21.52 alle 24.24, ottiene 1 milione 713 mila spettatori e il 12,8% di share. #AscoltiTv #1 x.com Discussione Quotidiana - 12 Maggio 2026 reddit Ascolti TV martedì 12 maggio, sfida tra Montalbano, Grande Fratello Vip ed Eurovision Song ContestMartedì 12 maggio 2026, la prima serata ha visto sfidarsi Il Commissario Montalbano su Rai1, Grande Fratello Vip su Canale5 e Eurovision Song Contest ... fanpage.it Ascolti tv 12 maggio 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 12 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Il Commissario Montalbano contro Grande Fratello Vip. Chi ha vinto? superguidatv.it