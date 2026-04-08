Ascolti tv 7 aprile 2026 | Il Commissario Montalbano Grande Fratello Vip Belve Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Martedì 7 aprile 2026 le reti televisive si sono affrontate con diverse proposte: Rai1 ha trasmesso un episodio di

Ascolti tv di martedì 7 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 aprile 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip Auditel del 7 aprile 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Temi più discussi: Montalbano e il caso del ragioniere scomparso: Rai 1 va sul classico con il suo amatissimo commissario; È sempre Cartabianca, tensione alle stelle durante l'intervista a Claudia Conte: Non mi alzi le mani; Ascolti tv ieri sera 7 aprile 2026, scontro tra Belve e Grande Fratello Vip in prima serata: chi ha vinto tra Fagnani e Blasi?; Ascolti tv martedì 7 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedì - TPI.

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I programmi TV di oggi 7 aprile 2026: fiction, reality show e filmGuida ai programmi TV del 7 aprile 2026: Il commissario Montalbano su Rai 1, Grande Fratello Vip su Canale 5, Mission Impossibile - Fallout su Canale 20 ... lopinionista.it

Il commissario Montalbano torna stasera in tv con l'episodio "L'odore della notte" #IlCommissarioMontalbano #serietv #fiction #fblifestyle - facebook.com facebook