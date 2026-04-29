Ascolti tv 28 aprile 2026 | Il Commissario Montalbano 17.4% Grande Fratello Vip 15.5% Belve 10.2% Affari tuoi 23.4% La Ruota della Fortuna 22.2% | Dati Auditel

Il 28 aprile 2026, i dati Auditel mostrano che “Il Commissario Montalbano” ha ottenuto il 17,4% di share, mentre “Grande Fratello Vip” ha raggiunto il 15,5%. Altre trasmissioni della serata includevano “Belve” con il 10,2%, “Affari tuoi” con il 23,4% e “La Ruota della Fortuna” con il 22,2%. La serata ha visto una sfida tra Rai1 e Canale 5 per l’auditel.

Ascolti tv di martedì 28 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 28 aprile 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip Auditel del 28 aprile 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha incollato alla tv 3.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 28 aprile 2026: Il Commissario Montalbano (17.4%), Grande Fratello Vip (15.5%), Belve (10.2%), Affari tuoi (23.4%), La Ruota della Fortuna (22.2%) | Dati Auditel Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 28 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna| Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 7 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv martedì 28 aprile, Montalbano contro Grande Fratello: chi ha vinto prime time; Ascolti tv 28 aprile, chi ha vinto la sfida tra Grande Fratello Vip, Il Commissario Montalbano e Belve; Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record; Ascolti tv del 28 aprile, il Grande Fratello fa flop: Ilary Blasi battuta da Montalbano. Ascolti TV 28 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 28 aprile 2026: Il Commissario Montalbano vince la prima serata con 17,4% di share e 3.007.000 spettatori. atomheartmagazine.com Ascolti TV 28 aprile: vince Il Commissario Montalbano (17.4%), Belve (10.2%) e Grande Fratello Vip (15.5%)Gli ascolti Tv di martedì 28 aprile. Chi ha vinto la sfida tra Il Commissario Montalbano su Rai1, Belve su Rai2 e il Grande Fratello Vip su Canale 5 ... fanpage.it Quando arriva Commissario Montalbano… non ce n’è per nessuno. Non importa se è una replica di più di 20 anni fa: il pubblico risponde sempre presente Con il volto iconico di Luca Zingaretti, la serie Il Commissario Montalbano continua a dominare gli - facebook.com facebook