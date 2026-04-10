Famiglia dona la Madonna di Trapani a Soriano nel Cimino | Grazie per la grazia ricevuta

Una famiglia ha donato una statua rappresentante la Madonna di Trapani al paese di Soriano nel Cimino, accompagnando il gesto con una frase di ringraziamento per una grazia ricevuta. La figura, molto venerata nel Mediterraneo, ora si trova in uno spazio pubblico della cittadina, suscitando emozioni tra i residenti. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente, con la presenza di alcuni rappresentanti della comunità locale.

La Madonna di Trapani, venerata in tutto il bacino del Mediterraneo, ha esteso il suo sguardo amorevole su Soriano nel Cimino. Dal giorno di Pasqua un legame spirituale profondo unisce la Sicilia e la Tuscia, grazie a un gesto di profonda devozione e gratitudine.L'iniziativa nasce dal voto di un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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