Articolo21 ospita l’appello di 130 costituzionalisti sulla legge elettorale | perché per me è giusto firmare

Un gruppo di 130 costituzionalisti ha lanciato un appello sulla legge elettorale, e questa volta il sito Articolo21 ha deciso di sostenere pubblicamente la richiesta di firma. L’appello riguarda le proposte di modifica alla normativa vigente, con l’obiettivo di promuovere un sistema elettorale diverso. La questione ha suscitato attenzione tra chi si occupa di diritto costituzionale e di diritto elettorale, portando alla condivisione di questa iniziativa online.

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