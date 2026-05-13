Articolo21 ospita l’appello di 130 costituzionalisti sulla legge elettorale | perché per me è giusto firmare
Un gruppo di 130 costituzionalisti ha lanciato un appello sulla legge elettorale, e questa volta il sito Articolo21 ha deciso di sostenere pubblicamente la richiesta di firma. L’appello riguarda le proposte di modifica alla normativa vigente, con l’obiettivo di promuovere un sistema elettorale diverso. La questione ha suscitato attenzione tra chi si occupa di diritto costituzionale e di diritto elettorale, portando alla condivisione di questa iniziativa online.
Articolo21 ospita ancora una volta volentieri l’appello dei 130 costituzionalisti sulla legge elettorale. Ricordiamo che furono proprio loro ad aprire le prime crepe nel ddl Sicurezza e a difendere la Costituzione durante il referendum che voleva imbavagliare la giustizia. Questa proposta di legge si inscrive nel capitolo leggi bavaglio e mira a trasformare una minoranza in maggioranza e a sopprimere definitivamente il diritto di scelta, trasformando quelli che ancora votano in esecutori delle scelte di ristrette oligarchiche. Alla crisi della partecipazione si risponde incentivando l’astensione. Dalla democrazia alla “capocrazia”, per citare Michele Ainis.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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