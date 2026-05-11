L’appello di oltre centoventi costituzionalisti contro la riforma elettorale delle destre
Oltre centoventi costituzionalisti hanno firmato un appello contro la proposta di legge elettorale attualmente all’esame della Camera. Il numero di firmatari è destinato a crescere e rappresenta una pluralità di esperti in materia costituzionale. L’appello evidenzia la presenza di un fronte numeroso che si oppone alla riforma proposta dalle forze di maggioranza, e il governo ha già ricevuto critiche da parte di questi studiosi.
Oltre centoventi costituzionalisti – e il numero è destinato a salire – scendono in campo contro la proposta di legge elettorale all’esame della Camera e lanciano un allarme che il governo Meloni non può liquidare come l’ennesima polemica delle opposizioni. Tra i firmatari figurano Enzo Cheli, Ugo De Siervo, Enrico Grosso, Gaetano Azzariti, Massimo Villone e Roberto Zaccaria. All’appello hanno aderito anche magistrati, giornalisti e avvocati. Il giudizio è durissimo: la riforma presenta “rilevanti criticità” e nasce da un’impostazione “non conciliabile con i principi della democrazia rappresentativa”. Non si tratta, ricordano, di una legge qualsiasi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Notizie correlate
Il governo Meloni accelera sulla legge elettorale: “Determinati ad andare avanti”. L’appello di 126 costituzionalisti: “Forte preoccupazione”La coalizione di centrodestra è “determinata” a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale.
Legge elettorale, Piano b delle destre se perdono il referendum: riscrivere le regole per blindarsiLa paura di prendere una batosta al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo ha spinto le destre a blindare prima la legge elettorale Anticipando...
Argomenti più discussi: Mantova e Cremona da oltre un anno sono senza soprintendente. L'appello al ministro Giuli; WeCa. L’appello di Papa Leone per custodire la nostra umanità; Difendere la vita oltre la prevenzione: l'appello di Democrazia Popolare contro la sterilizzazione tardiva; Flotilla, l'appello di Saif Abukeshek dopo la liberazione : Continuare la mobilitazione.
Provinciali di Avellino 2026. L'appello di Enzo Alaia (Casa Riformista): Un candidato che vada oltre i partiti #avellino #provinciadiavellino #elezioniprovinciali #CasaRiformista #AgendaPolitica @@enzo.alaia facebook
Famiglia scomparsa in #Friuli, oltre 100 uomini impegnati nelle ricerche. Dal Piacentino l’appello del padre di #SoniaBottacchiari, partita con i figli per una vacanza: Torna, tutto si può risolvere x.com
L'appello del corso NUS a cs? reddit
A DF Sport Specialist l’appello di Hervé Barmasse: Siate felici oltre gli ostacoli!L'alpinista valdostano, che in carriera ha scalato decine di vette sulle Alpi e in Himalaya e aperto nuove vie, ha raccontato ad un numeroso pubblico il suo stile di vita, fatto di esplorazione autent ... mbnews.it