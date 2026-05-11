Oltre centoventi costituzionalisti hanno firmato un appello contro la proposta di legge elettorale attualmente all’esame della Camera. Il numero di firmatari è destinato a crescere e rappresenta una pluralità di esperti in materia costituzionale. L’appello evidenzia la presenza di un fronte numeroso che si oppone alla riforma proposta dalle forze di maggioranza, e il governo ha già ricevuto critiche da parte di questi studiosi.

Oltre centoventi costituzionalisti – e il numero è destinato a salire – scendono in campo contro la proposta di legge elettorale all’esame della Camera e lanciano un allarme che il governo Meloni non può liquidare come l’ennesima polemica delle opposizioni. Tra i firmatari figurano Enzo Cheli, Ugo De Siervo, Enrico Grosso, Gaetano Azzariti, Massimo Villone e Roberto Zaccaria. All’appello hanno aderito anche magistrati, giornalisti e avvocati. Il giudizio è durissimo: la riforma presenta “rilevanti criticità” e nasce da un’impostazione “non conciliabile con i principi della democrazia rappresentativa”. Non si tratta, ricordano, di una legge qualsiasi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’appello di oltre centoventi costituzionalisti contro la riforma elettorale delle destre

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