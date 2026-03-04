Arezzo Tattoo Convention 2026 due giornate dedicate all’arte del tatuaggio alla body art e alla creatività contemporanea

L’Arezzo Tattoo Convention 2026 si terrà il 7 e l’8 marzo presso Arezzo Fiere e Congressi. La manifestazione durerà due giorni e sarà dedicata all’arte del tatuaggio, alla body art e alla creatività contemporanea. L’evento coinvolgerà artisti e appassionati provenienti da diverse regioni e offrirà esposizioni, workshop e competizioni. L’ingresso è aperto al pubblico e gratuito.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Arriva Art26 – Arezzo Tattoo convention 2026 il 7-8 marzo 2026 ad Arezzo Fiere e Congressi. Il 7 e l'8 marzo 2026 torna ad Arezzo Fiere e Congressi la nuova edizione di ART26 – Arezzo Tattoo Convention 2026, due giornate interamente dedicate all'arte del tatuaggio, alla body art e alla creatività contemporanea. Organizzata dall'Associazione Aurea Eventi, con la direzione artistica di Fabrizio Sorace, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama nazionale dedicato al tatuaggio professionale. Non una semplice fiera, ma una convention d'arte ART26 è concepita come una vera e propria convention artistica: un luogo di incontro tra tattoo artist, piercer, performer, espositori e pubblico, dove tecnica, precisione e ricerca stilistica si fondono con spettacolo e intrattenimento.