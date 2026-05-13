Art nouveau week 2026 | visite guidate a Pescara dal teatro Michetti alle ville su viale D’Annunzio

Dal 8 al 14 luglio 2026, in più di trecento città di tutto il mondo, si svolgerà Art Nouveau Week, un evento dedicato alla celebrazione dell’arte e dell’architettura di inizio Novecento. A Pescara, sono previste visite guidate che coinvolgono il teatro Michetti e alcune ville lungo viale D’Annunzio, offrendo un’occasione per scoprire gli edifici e i dettagli caratteristici di questa corrente artistica.

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Dall’8 al 14 luglio 2026 in oltre trecento città del mondo arriva Art nouveau week, la settimana dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni.In Abruzzo, si comincia mercoledì 8 luglio a Pescara con un itinerario tra architetture, sculture.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Art nouveau week. Visite guidate alla scoperta del liberty segretoArriva nel Lazio il festival "Art Nouveau Week" la settimana mondiale che celebra lo stile Liberty organizzato e promosso dall’associazione Italia... Art nouveau week. Da Milano alla Lombardia libertyDall’8 al 14 luglio 2026 torna l’appuntamento con “Art Nouveau Week”, il festival internazionale dedicato allo stile floreale che tra fine Ottocento... Temi più discussi: Art nouveau week. Visite guidate alla scoperta del liberty segreto; In 300 città nel mondo a luglio l'Art Nouveau Week; Art nouveau week. Da Milano alla Lombardia liberty; Art Nouveau Week 2026, in Abruzzo tappe anche a Pescara, Sulmona e L’Aquila. Di supaform per la Milano Design Week reddit In 300 città nel mondo a luglio l'Art Nouveau WeekArt Nouveau Week, la settimana dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni, arriva dall'8 al 14 luglio 2026 in oltre trecento città del mondo. ansa.it Art Nouveau Week 2026: oltre 700 eventi in 300 città per il LibertyDall'8 al 14 luglio 2026, l'ottava edizione dell'Art Nouveau Week animerà oltre trecento città globali. Organizzata dall'Associazione Italia Liberty e curata dall'esperto Andrea Speziali con un comita ... it.blastingnews.com