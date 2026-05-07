Art nouveau week Visite guidate alla scoperta del liberty segreto

Nel Lazio si svolge l’Art Nouveau Week, un evento dedicato alla scoperta dello stile Liberty attraverso visite guidate. La manifestazione, promossa dall’associazione Italia Liberty, si svolge nell’ambito di una settimana mondiale dedicata al movimento artistico. La cura degli eventi è affidata a un noto esperto nel settore, che guida i partecipanti tra i segreti e le caratteristiche di questo stile artistico.

Arriva nel Lazio il festival "Art Nouveau Week" la settimana mondiale che celebra lo stile Liberty organizzato e promosso dall’associazione Italia Liberty e curato dal massimo esperto sull'arte Liberty, prof. Andrea Speziali che ha progettato pe r un pubblico di ogni ordine e grado un calendario.🔗 Leggi su Romatoday.it

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

Notizie correlate

"Alla scoperta del Musme": le visite guidate di marzoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Partecipa ad una...

Carsulae, meta prediletta a Pasquetta: “Visite guidate alla scoperta dell’area archeologica”. Novità scavi e centro visiteLa rievocazione andata in scena per la domenica delle Palme verrà riproposta per la Notte dei musei in programma nel mese di maggio Un incremento del...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Rimini. Andrea Speziali: Il mare tema dell’Art Nouveau Week, WADD 2026, nel 2027 sarà la pietra; Liceo Palma L’arte vincente degli studenti; Primavera dell'Art Déco 2026: un'immersione architettonica nei Hauts-de-France; Italia Patria della Bellezza: I vincitori del Bando 2026.

Torna Art Nouveau week, visite guidate a Villa ZanelliTorna l'appuntamento con 'Art Nouveau Week', manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento. La quinta edizione del festival organizzata ... ansa.it

Rimini. Andrea Speziali: Il mare tema dell’Art Nouveau Week, WADD 2026, nel 2027 sarà la pietraRimini. Andrea Speziali: Il mare tema dell’Art Nouveau Week, WADD 2026, nel 2027 sarà la pietra. Commissione scientifica al lavoro ... lapiazzarimini.it

Presentati i programmi delle Giornate Mondiali Art Nouveau e Art Déco 2026 - facebook.com facebook