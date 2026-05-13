Durante l’Android Show di ieri sera sono stati annunciati nuovi dispositivi chiamati Googlebook, che integrano la tecnologia Gemini Intelligence. Questi laptop utilizzano l’intelligenza artificiale come elemento centrale. La presentazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche e sulle funzionalità innovative dei prodotti, senza riferimenti a dettagli commerciali o previsioni di mercato. L’evento ha mostrato come l’intelligenza artificiale venga applicata in modo diretto ai dispositivi hardware.

Durante l’ Android Show, l’evento tenutosi ieri sera, sono stati presentati nuovi prodotti basati esclusivamente sull’intelligenza artificiale. Google, nello specifico, ha mostrato quelli che saranno i nuovi laptop di fascia alta: i Googlebook. Questi ultimi, pensati per offrire le funzioni principali della Gemini Intelligenze, mirano all’assistenza proattiva e personalizzata. Vediamo insieme quali sono, per ora, le informazioni emerse a riguardo. Cosa aspettarsi dai Googlebook e quali sono le principali novità?. Il team di Google DeepMind ha sviluppato una delle prime novità: Magic Pointer. Quest’ultima probabilmente sarà disponibile anche su Gemini in Chrome, ciò significa che non si identifica come un’esclusiva Googlebook, bensì una funzionalità destinata anche ai computer tradizionali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Arrivano i Googlebook: nuovi laptop basati sulla Gemini Intelligence

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