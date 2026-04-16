Verona nuovi laptop per sconfiggere il digital divide a Veronetta

A Veronetta, il quartiere di Verona, si sta assistendo a un intervento volto a migliorare l'accesso alle tecnologie digitali. La sede di un’associazione locale, situata in via Interrato dell’Acqua Morta, sta ricevendo nuovi computer portatili come parte di un progetto per ridurre il divario digitale. Questa iniziativa mira a offrire strumenti aggiornati per favorire l’inclusione e l’uso delle tecnologie tra i residenti del quartiere.

Il quartiere Veronetta si trasforma in un polo di inclusione digitale grazie al rinnovamento tecnologico della sede Pro Senectute Odv in via Interrato dell’Acqua Morta. Mercoledì 15 aprile, il Lions Club Verona Cangrande e la Fondazione Distrettuale Lions International hanno consegnato dieci nuovi laptop di ultima generazione per garantire la continuità di un percorso formativo informatico attivo da oltre vent’anni, che rischiava di interrompersi a causa dell’obsolescenza dei vecchi dispositivi. La risposta concreta al rischio di isolamento digitale. L’esigenza di intervenire è emersa con chiarezza lo scorso novembre, quando i computer precedentemente in uso presso il centro non mostravano più le capacità tecniche necessarie per far girare le moderne applicazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, nuovi laptop per sconfiggere il digital divide a Veronetta Notizie correlate Sassari abbatte il digital divide: nuovi punti per l’assistenzaIl Comune di Sassari avvierà lunedì 13 aprile un nuovo sistema di supporto per la cittadinanza digitale, con l’obiettivo di abbattere le barriere... Verona: 4 milioni per co-housing a VeronettaLa riqualificazione degli immobili comunali in via Nicola Mazza a Veronetta segna una svolta per l’assistenza alle famiglie fragili, trasformando due... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Imparare a usare internet: grazie a Lions ripartono i corsi gratuiti per anziani (e non solo); Vinitaly, Bonavitacola: Il vino campano già trainante, da Verona un programma condiviso per nuovi mercati. Imparare a usare internet: grazie a Lions ripartono i corsi gratuiti per anziani (e non solo)Verona abbatte il digital divide: nuovi Pc e corsi gratuiti per gli anziani del quartiere grazie ai Lions che abbattono il muro di internet ... veronaoggi.it Asus conferma i nuovi prezzi per gli ultimi laptop OLED da 14 e 16 polliciAsus ha rilasciato cinque nuovi computer portatili negli Stati Uniti il 7 aprile. Ora, l'azienda ha rivelato un prezzo più alto per tutti i modelli, incluso lo Zenbook 14. Di conseguenza, il più grand ... notebookcheck.it Giorgia Meloni fa sapere dal Vinitaly a Verona che non rinnoverà automaticamente il memorandum Italia-Israele, poi Donald Trump spara a zero contro la presidente del Consiglio. Micce più che sufficienti per rendere Montecitorio un’arena, e soprattutto per s - facebook.com facebook Dal Verona al… Verona. Pulisic pronto a ripartire, esattamente da dove aveva interrotto x.com