Arriva nel Ferrarese la ‘Voga Lunga del Polesine’ tra passione sportiva e attenzione al Po
Domani si svolgerà nel Ferrarese la quarta edizione della ‘Voga Lunga del Polesine’, una competizione di canottaggio a propulsione umana che partirà da Sermide e si concluderà a Pontelagoscuro di Ferrara. La gara si svolgerà lungo il Fiume Po, coprendo una distanza di 35 chilometri. L’evento coinvolge appassionati sportivi della zona e si focalizza sull’utilizzo delle imbarcazioni tradizionali.
Prenderà il via da Sermide e arriverà a Pontelagoscuro di Ferrara la quarta edizione della manifestazione sportiva ‘Voga Lunga del Polesine’, evento dedicato alle imbarcazioni a propulsione umana che si svolgerà domenica 17 sul Fiume Po, con percorso totale di 35 chilometri.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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