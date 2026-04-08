Ferragni al Bernabeu | tra passione sportiva e nuovi business?

Martedì sera, Chiara Ferragni è stata vista allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid durante la partita di Champions League tra il Real Madrid e il Bayern Monaco. Indossando i colori della squadra, ha assistito all’incontro tra le due formazioni. La presenza dell’imprenditrice digitale in tribuna ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi presenti allo stadio.

Chiara Ferragni è stata avvistata martedì sera al Santiago Bernabeu di Madrid, indossando i colori del Real Madrid per assistere allo scontro di Champions League contro il Bayern Monaco. L’imprenditrice milanese d’adozione ha approfittato delle vacanze pasquali per un rapido spostamento nella capitale spagnola, dopo aver trascorso dei giorni a Lisbona insieme ai suoi cari e ad alcuni amici. Per questo viaggio lampo di sole 24 ore, la modella ha optato per un bagaglio leggero, portando con sé un singolo trolley. L’evento sportivo ha i padroni di casa soccombere per 2-1. Il risultato è stato determinato dai gol di Harry Kane e Luis Diaz, mentre l’unico tentativo di recupero per i bianchi è arrivato dalla rete di Kylian Mbappé, che però non è bastata a evitare la sconfitta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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