Condannato a 14 anni per una lunga serie di reati catturato nel Ferrarese | il blitz

Martedì 21, i carabinieri di Argenta hanno arrestato un 25enne nel Ferrarese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. La condanna riguarda una serie di reati che gli sono stati contestati nel corso delle indagini. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito in una struttura penitenziaria per scontare la pena di 14 anni.

Nel pomeriggio di martedì 21, i carabinieri di Argenta hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, nei confronti di un 25enne residente in zona. Il provvedimento scaturisce dal rigetto dell’istanza con cui il giovane, al quale era stata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Condannato a 5 anni per associazione mafiosa, catturato nel FerrareseLa vicenda giudiziaria dell’uomo era già culminata, nell'ottobre del 2021, in un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale partenopeo per... Condannato a quasi 10 anni per una lunga sfilza di reati, viene arrestato e portato in carcereSono stati i carabinieri della stazione di Sommacampagna, nella mattinata dell'11 marzo, ad arrestare un 50enne del posto e a condurlo a Montorio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Femminicidio a Grugliasco, 14 anni a Piersanti: la seminfermità non lo salva dalla condanna; Femminicidio in Svezia nel 1995: Aldobrandi condannato a 14 anni, in primo grado era stato ergastolo; Cold case svedese, sorpresa in appello: Aldobrandi condannato a 14 anni, in primo grado era ergastolo; Omicidio di Capodanno a Provaglio, l'ex barista Matias Pascual condannato a 14 anni per aver ucciso Roberto Comelli. Uccise la moglie a coltellate, condannato a 14 anni(ANSA) - TORINO, 22 APR - E' stato condannato a 14 anni di carcere Pasquale Piersanti, il pensionato di 62 anni che il 28 maggio 2025 uccise la moglie a coltellate nella casa di famiglia a Grugliasco ... msn.com Fernanda Di Nuzzo, Pasquale Piersanti condannato a 14 anni per aver ucciso la moglie: «Colpa del vaccino, sento aghi ovunque»È stato condannato a 14 anni di carcere Pasquale Piersanti, il pensionato di 62 anni che il 29 maggio 2025 uccise la moglie, Fernanda Di Nuzzo, 61 anni, a coltellate nella casa di famiglia a ... leggo.it È stato condannato alla pena dell'ergastolo Albano Galati, il 56enne di Taurisano (Lecce) che il 16 marzo 2024 uccise in casa con 20 coltellate la moglie, Aneta Danelczyk, 49 anni, di origini polacche, da cui si era da poco separato. L'uomo aggredì e ferì an - facebook.com facebook Il 16enne straniero stupra la fidanzatina italiana: condannato a 6 anni di carcere x.com