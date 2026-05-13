Arriva la Giornata del Naso Rosso | il 16 maggio in Piazza Garibaldi

Il prossimo 16 maggio in Piazza Garibaldi si terrà la Giornata del Naso Rosso, un evento organizzato dall’associazione Viviamo in positivo V.I.P. Parma ODV. Durante la giornata, i clown di corsia dell’associazione saranno presenti per intrattenere il pubblico. La manifestazione rappresenta un momento di festa atteso da tempo, e quest’anno assume un rilievo particolare per il coinvolgimento della stessa associazione.

Sabato 16 maggio i clown di corsia dell’associazione Viviamo in positivo V.I.P. Parma ODV saranno in Piazza Garibaldi per festeggiare la GNR - Giornata del Naso Rosso, un appuntamento speciale e molto atteso, che quest’anno assume un valore ancora più significativo, perché l’associazione ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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