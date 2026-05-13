È stato presentato un nuovo piano volto a sostenere le edicole della provincia di Grosseto, che prevede una riduzione di Imu e Tari. La misura mira a offrire un aiuto concreto alle attività commerciali del settore, con l’obiettivo di garantire loro una maggiore stabilità nel breve e nel lungo termine. La proposta si inserisce in un intervento più ampio di riforma del sistema di supporto alle edicole.

Una risposta coraggiosa, strutturale e di ampio respiro per restituire un presente e un futuro alle edicole della provincia di Grosseto. Confcommercio Grosseto e Snag (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai) annunciano la firma di un nuovo protocollo d’intesa che si configura come un vero e proprio piano operativo per la valorizzazione delle rivendite di giornali e periodici, presidio cultura e sociale irrinunciabile del Sistema Italia. Il primo pilastro del piano riguarda il sostegno diretto alla categoria attraverso una campagna associativa straordinaria: per il 2026, l’associazione allo Snag sarà gratuita per tutte le edicole della provincia di Grosseto che desiderano aderire per la prima volta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva il ’salva-edicole’. Piano per evolvere il ’sistema’: "Riduzione di Imu e Tari"

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