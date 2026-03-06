Incontro Stefano Bandecchi rappresentanti edicole | Pronti ad abolire anche il suolo pubblico per chi deciderà di evolvere l' attività

Stefano Bandecchi ha incontrato rappresentanti delle edicole per discutere delle agevolazioni comunali e delle possibilità di evoluzione dell’attività. Durante l’incontro, ha annunciato la disponibilità ad eliminare anche le restrizioni sul suolo pubblico per chi deciderà di rinnovare le proprie attività. La questione del futuro delle edicole di Terni è tornata al centro dell’attenzione cittadina.

Negli ultimi era tornato al centro del dibattitto cittadino la questione del futuro delle edicole ternane, in particolare legato alle agevolazioni comunali in favore di questo settore gravemente in crisi. Nella mattinata di oggi - venerdì 6 marzo, si è svolto a Palazzo Spada l'incontro tra l'amministrazione comunale, una rappresentanza degli edicolanti e un delegato nazionale dello Snag - Sindacato nazionale autonomo giornalai - relativamente proprio alle misure fiscali previste a sostegno della categoria. La riunione si è conclusa con l'intesa di siglare quanto prima un accordo tecnico che recepisca l'indirizzo politico che il sindaco Stefano Bandecchi ha enunciato nel corso dell'incontro a Palazzo Spada.