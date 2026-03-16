Le Diet Coke nails sono la nuova tendenza manicure tra i giovani della Generazione Z. Le unghie decorate con dettagli ispirati alla lattina argentata della bevanda stanno spopolando sui social e nelle vetrine dei saloni di bellezza. Questa moda, che ha attirato l’attenzione degli appassionati di estetica, si sta diffondendo rapidamente tra chi cerca un look originale e fuori dagli schemi.

Se pensavi che la mania per la Diet Coke fosse rimasta su TikTok, preparati a ricrederti. Dopo essere diventata una specie di drink simbolo della Gen Z, la celebre lattina argentata sta ora conquistando anche il mondo beauty. Il risultato? Una nuova manicure virale chiamata Diet Coke nails, già ovunque su Instagram e Pinterest. Le Diet Coke nails sono la manicure virale del momento: scure, glitterate e super cool. L’idea è semplice ma geniale: ricreare sulle unghie l’effetto visivo della soda. Parliamo di toni profondi di marrone cola, nero lucido e micro glitter che ricordano le bollicine della bibita. Il risultato è una manicure elegante ma con quel twist un po’ ironico e pop che la Gen Z ama. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le Diet Coke nails sono la nuova ossessione manicure della Gen Z

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